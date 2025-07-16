أبونمو يودّع وزارة المعادن برسالة مؤثرة ويشكر من ساندوه طوال فترة توليه المنصب

عقب إعلان رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، مساء الثلاثاء 15 يوليو 2025، دفعة جديدة من وزراء “حكومة الأمل”، من بينهم نورالدائم محمد أحمد طه ممثل حركة تحرير السودان الذي تولّى وزارة المعادن، نشر الوزير السابق محمد بشير أبونمو رسالة وداع مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لكل من ساندوه خلال فترة خدمته، واصفًا لحظة مغادرته للمنصب بـ”الترجل الفعلي عن الوظيفة”.

وأشاد أبونمو في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية، بمَن وصفهم بأنهم “كانوا سندًا وعضدًا قبل الترجل”، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه، ومساعدوه، وأعضاء مجلس السيادة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الحالي البروفيسور كامل إدريس، ورئيس الوزراء المكلف السابق عثمان حسين، إلى جانب قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

كما خصّ بالشكر الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة، وكل زملائه الوزراء السابقين، ومنسوبي وزارة المعادن وهيئاتها ووحداتها المختلفة، من هيئة الأبحاث الجيولوجية إلى شركة أرياب وشركة سودامين ومصفاة الخرطوم للذهب.

وأعرب أبونمو عن فخره بالعودة إلى “المقاعد الخلفية مع عموم الشعب”، معتبرًا أن أجمل ما في هذا “الكرسي الدوار” هو أن يُكتب لك الترجل بكامل الصحة والعافية، وقد نلت رضا الغالبية، رغم “بعض السخط المصنوع أحيانًا بقصص متناقضة”، على حد تعبيره.

وكان أبونمو قد تولّى وزارة المعادن منذ فبراير 2021 وحتى يونيو 2025، خلال فترة شهدت تحديات كبيرة للقطاع في ظل الحرب المستمرة والاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.

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