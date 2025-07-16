فولكر .. المشهد العام يوحي بتقسيم فعلي للسودان

المبعوث الأممي السابق في الخرطوم فولكر برتس لـ”المجلة”:

📌 المشهد العام يوحي بتقسيم فعلي للسودان، حيث لا يبدو أن أيا من الطرفين قادر على إلحاق هزيمة نهائية بالآخر

📌 عندما تلقى الجيش السوداني دعما خارجيا، خصوصا من إيران وروسيا، على شكل معدات عسكرية وطائرات مسيرة وصواريخ، تمكن من تعديل توازنات الحرب والانتقال من الدفاع إلى الهجوم

📌 لا أرى ما يشير إلى ترسيخ فعلي لسلطة “قوات الدعم السريع” على المناطق التي تُعرف الآن بأنها خاضعة لها. ثمة حالة من التفتت الواضح، وكلا الطرفين يحتفظ بمصلحة في استمرار القتال

📌 لا أحد يعارض وقف إطلاق النار في السودان بصورة علنية. لكن، في الوقت نفسه، لا أحد يبذل جهدا حقيقيا لتحقيقه

📌 الكفّة الروسية مالت، مع مرور الوقت، لصالح الجيش السوداني المتمركز في الخرطوم، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها سيطرة الجيش على سواحل البحر الأحمر

الشرق