سيرين عبد النور فاتنة بفستان ذهبي جريء

تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان ذهبي مبهر، يجمع بين الأناقة الجريئة والأنوثة الصاخبة في تصميم مميّز يمدح رشاقتها وجسمها الممشوق.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على انستغرام بصور عفوية بدت فيها تضج بالأنوثة والجمال، بفستان طويل باللون الذهبي من الترتر اللامع، وجاء بتصميم مجسم يبرز قوامها ومن دون أكمام ومكشوف عند الأكتاف مع حركة هندسية لطيفة عند الصدر، وينسدل الفستان من الأسفل بتنورة غير متساوية طويلة عند الجانبين وقصيرة مع ثنيات رقيقة وفتحة ساق عالية وجريئة من الوسط، حمل توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح.

وأكملت سيرين اطلالتها بصندل ذهبي بكعب عالٍ بتصميم ناعم، وتزينت بمجوهرات ماسية من Marli عبارة عن حلق ناعم ومجموعة من الأساور المتلألئة وخاتم بسيط، وحرصت على استعراض مجوهراتها التي اكملت فيها طلتها المبهرة.

ومن الناحية الجمالية، تركت الفنانة اللبنانية شعرها الأسود الطويل بخصلات ويفي خفيفة منسدلة على كتفيها، وطبقت مكياجاً قوياً يرسم عيونها الجميلة ويرتكز على الالوان البرونزية والذهبية مع احمر شفاه بني نيود.

يذكر ان سيرين أطلقت الأسبوع الماضي، أحدث اغانيها “عاملن عقدة”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان الدكتور هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، وقدمتها على طريقة الكليب وشاركها التمثيل الممثل السوري يزن السيد تحت ادارة المخرج جو بو عيد.

وكالة سبوتنيك