سياسية

مناوي: بلادنا لن تحكم بالوكالة أو من خلال الصفقات الدولية

2025/07/16
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور :
في ليلة وطنية مميزة إهتزت مشاعر الوطن في مدينة بورتسودان خلال فعالية كبرى عنوانها ” درع الكرامة ، عهد الوفاء والوفاق ” التي نظمتها تجمع السودانيين الشرفاء في الخارج ، اكدنا لهم أن بلادنا لن تحكم بالوكالة أو من خلال الصفقات الدولية وأن صوت الكرامة الوطنية مرتفع في كل شبر من السودان ، دفاعا عن الأرض والعرض و من يراهن على تفتتنا سيخسر أمام وعي شعبنا وسنواصل معا لتعزيز قيم الوفاء والكرامة ، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري لتجمع السودانيين الشرفاء بالخارج على تكريمهم لنا و نتطلع للاحتفال سويآ في مدينة الفاشر المحاصرة .
رصد وتحرير – “النيلين”

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