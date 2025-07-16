مناوي: بلادنا لن تحكم بالوكالة أو من خلال الصفقات الدولية

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور :

في ليلة وطنية مميزة إهتزت مشاعر الوطن في مدينة بورتسودان خلال فعالية كبرى عنوانها ” درع الكرامة ، عهد الوفاء والوفاق ” التي نظمتها تجمع السودانيين الشرفاء في الخارج ، اكدنا لهم أن بلادنا لن تحكم بالوكالة أو من خلال الصفقات الدولية وأن صوت الكرامة الوطنية مرتفع في كل شبر من السودان ، دفاعا عن الأرض والعرض و من يراهن على تفتتنا سيخسر أمام وعي شعبنا وسنواصل معا لتعزيز قيم الوفاء والكرامة ، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري لتجمع السودانيين الشرفاء بالخارج على تكريمهم لنا و نتطلع للاحتفال سويآ في مدينة الفاشر المحاصرة .

رصد وتحرير – “النيلين”