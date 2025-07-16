السفارة السودانية بالقاهرة: إجلاء أكثر من (1,200) مواطن سوداني إلى أرض الوطن من الإسكندرية

في إطار جهود السفارة السودانية بالقاهرة لإجلاء المواطنين السودانيين العالقين:

أشرفت السفارة السودانية على تنفيذ مبادرة لإجلاء أكثر من (1,200) مواطن سوداني إلى أرض الوطن، بعد أن واجهت المبادرة – التي أطلقها أحد أبناء الجالية السودانية – تعثّراً مفاجئاً بمدينة الاسكندرية.

وكان صاحب المبادرة قد وفّر عدد (22) حافلة لنقل العائدين طوعياً، مقابل مبلغ رمزي قدره (400) جنيه مصري للفرد، تكفّل به المواطنون، ووصلت الحافلات بالفعل إلى مكان الانطلاق، إلا أن التزامات مالية تجاه أصحاب البصات لم يتم الإيفاء بها، مما أدى إلى توقف العملية.

تدخلت السفارة السودانية بشكل مباشر، وتواصلت مع الأمانة العامة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال الوطنيين، الذين استجابوا على وجه السرعة، وتكفّلوا مشكورين بتوفير تكلفة الحافلات كاملة، حيث تم تجميع المبلغ داخل السفارة، مما مكّن من انطلاق عملية الإجلاء بنجاح.

تؤكد السفارة السودانية استمرارها في الوقوف مع المواطنين السودانيين في مختلف الظروف، وتثمّن عالياً التعاون والتجاوب الوطني من الجهات والمؤسسات السودانية في دعم جهود العودة الطوعية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.