وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة يتفقدان المراكز الخدمية والجنائية بمحليتى بحرى وشرق النيل

اكد الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية أهمية توفير الخدمات الشرطية الجنائية والخدمية الخاصة بالجوازات والسجل المدنى والمرور فى جميع محليات الولاية جاء ذلك خلال زياراته التفقدية اليوم الى رئاسة شرطة محليتى بحرى وشرق النيل يرافقه الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة وبخصورالفريق شرطة/ عبدالمنعم عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم

وزير الداخلية أوضح أن الزيارات التفقدية تأتى بهدف الوقوف على إنطلاقة العمل الشرطى بولاية الخرطوم فى أقسامه الجنائية المنتشرة بالمحليات فضلا عن الخدمات الهجرية وخدمات المرور من خلال تهيئة المراكز الخدمية فى المناطق الطرفية بالولاية وفى أماكن الثقل السكانى لراحة وطمأنينة المواطن ، مبينا أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الدعم اللازم لأقسام الشرطة بالولاية لتمكينها من آداء دورها فى عمليات الامن الداخلى بمنع ومكافحة الجريمة والإنتشار فى محليات الولاية عبر مراكز الشرطة المجتمعية.

المدير العام لقوات الشرطة أشار الى جاهزية رئاسة قوات الشرطة لدعم وإسناد شرطة ولاية الخرطوم لمجابهة كافة التحديات بتوفير التقنية للمراكز الخدمية وأقسام الشرطة الجنائية حتى تضطلع بمهامها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن

مدير شرطة ولاية الخرطوم اشاد باهتمام ومتابعة ودعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج شرطة الولاية الداعمة للأمن والآستقرار لمواطنى الولاية وتوفير الخدمات الشرطية المختلفة لمواطنى الولاية ، مؤكدا جاهزية شرطة الولاية للقيام بالدور المطلوب فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين