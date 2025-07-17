الداخلية والشرطة في الحاج يوسف

تفقد الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية يرافقه الفريق اول شرطة حقوقى / خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطةوبحضورالفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم قسم شرطة الحاج يوسف بمحلية شرق النيل وقسم شرطة المدينة بمحلية بحرى وأشاد الفريق سمره بالجهود التى بذلت لإستعادة منهوبات المواطنين ، مؤكدا الدور الكبير والرائد لاقسام الشرطة فى تحقيق الأمن والإستقرار وحماية وتأمين المواطنين ، داعيا للإهتمام بتوفير الدعم اللازم لها وتهيئة بيئة العمل لتقديم خدمة شرطية متميزة للمواطنين ، واختتم وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة زيارتهما بتفقد مركز الفحص الآلى بمحلية شرق النيل ومركز الجوازات والسجل المدنى بالحلفايا واستمعا خلال الزيارة الى آراء وملاحظات الجمهور عن الخدمات الشرطية التى تقدم للمواطنين ، وزير الداخلية أكد توفير كافة متطلبات تلك المراكز من المطلوبات اللوجستية ، ووقفا خلال تفقدهما لمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم بحرى على الجهود المبذولة لمزاولة العمل بمجمعات خدمات الجمهور بالولاية إضافة للمراكز الطرفية الخدمية الاخرى قدمه اللواء شرطة حقوقى /طارق الريح مدير الادارة العامة لخدمات الجمهور