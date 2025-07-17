سلمى المبارك تطلع على ترتيبات إنعقاد المؤتمر الشبابي الأول بالسودان

وجهت عضو مجلس السيادة الانتقالي د سلمى عبدالجبار المبارك، بضرورة الاهتمام بقضايا الشباب وتوظيف طاقاتهم في البناء والتعمير وإشراكهم في التخطيط لمشاريع النهضة والتطوير لما بعد الحرب.

وإطلعت عضو السيادي لدى لقائها الاربعاء، وكيلة وزارة الشباب والرياضة الأستاذة هزار عبدالرسول العجب، على الترتيبات الجارية لإنعقاد المؤتمر الشبابي الأول بالسودان وقيام مؤتمر الشباب الأفريقي.

واستعرض اللقاء الملفات المهمة بوزارة الشباب والرياضة والتعديلات المزمع إجراؤها على قانون الشباب والرياضة بحيث يصبح أكثر مرونة ويحقق هيبة الدولة وسلطة الوزارة.

من ناحيتها، قالت وكيلة وزارة الشباب والرياضة هزار عبدالرسول، إن السودان رغم الحرب كان حاضراً في كل المحافل الإقليمية والدولية على مستوى الأولمبياد، مشيرة إلى أن منتخبات السودان لا تزال تواصل التنافس وصولاً لمنصات التتويج العالمي.