سياسية
نوارة أبو محمد محمد طاهر تطلع على جهود وزارة الطاقة والنفط في استقرار الإمداد الكهربائي
اطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، على جهود وزارة الطاقة والنفط في استقرار الإمداد الكهربائي وانسياب المشتقات البترولية.
جاء ذلك لدى لقائها الاربعاء د.محي الدين نعيم وكيل وزارة الطاقة والنفط، والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لملف الكهرباء في شرق السودان مبينا أنه قدم تنويرا لعضو المجلس السيادي حول موقف الكهرباء بمدينة بورتسودان بجانب مشروعات الكهرباء في شرق السودان بصفة عامة وموقف إنتاج البترول والجهود التي تبذلها الوزارة لإصلاح مصفاة بورتسودان.
وقال د. محي الدين نعيم أنه إستمع لتوجيهات عضو مجلس السيادة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية مؤكدة ضرورة تنظيمها بصورة تلبي تطلعات المواطنين.
سونا