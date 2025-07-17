المحفظة الزراعية بسنار تطالب بزيادة سقف السحب اليومي للمزارعين

طالبت المحفظة الزراعية لتمويل الموسم الزراعي برئاسة والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد خلال اجتماع مشترك بزيادة سقف السحب النقدي اليومي للمزارعين بهدف تمكين المزارعين من تلبية احتياجاتهم المتزايدة لمواجهة متطلبات التحضيرات الزراعية علاوة على التنسيق مع بنك السودان لزيادة الكتلة النقدية للبنوك لمقابلة مطلوبات الموسم الزراعي.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن بنك السودان المركزي وعدد من البنوك التجارية ووزارة الزراعة التحديات التي تواجه المزارعين في الحصول على التمويل اللازم في الوقت المناسب.