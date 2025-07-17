سياسية
المحفظة الزراعية بسنار تطالب بزيادة سقف السحب اليومي للمزارعين
طالبت المحفظة الزراعية لتمويل الموسم الزراعي برئاسة والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد خلال اجتماع مشترك بزيادة سقف السحب النقدي اليومي للمزارعين بهدف تمكين المزارعين من تلبية احتياجاتهم المتزايدة لمواجهة متطلبات التحضيرات الزراعية علاوة على التنسيق مع بنك السودان لزيادة الكتلة النقدية للبنوك لمقابلة مطلوبات الموسم الزراعي.
وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن بنك السودان المركزي وعدد من البنوك التجارية ووزارة الزراعة التحديات التي تواجه المزارعين في الحصول على التمويل اللازم في الوقت المناسب.
كما تناول الاجتماع سبل تصفية المحفظة التمويلية السابقة لضمان سلاسة العمليات المستقبلية.
وأكد الاجتماع على ضرورة توفير كافة المتطلبات التي تضمن نجاح الموسم الزراعي.
سونا