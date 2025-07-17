امتحانات السودان: تدشين أعمال اللجنة الصحية بكنترول الشهادة الثانوية

دشن الاستاذ خالد علي عثمان مدير ادارة الامتحانات الاربعاء بعطبرة بداية عمل اللجنة الصحية ضمن الاعمال المصاحبة لكنترول الشهادة الثانوية وذلك بحضور الاستاذ ابوعبيدة محمد عثمان مدير ادارة الصحة المدرسية بوزارة التربية الاتحادية مقرر اللجنة.

واكد خالد ان اعمال الكنترول والتصحيح يبذل فيها المعلمون مجهودا جبارا لذا تحرص ادارة الامتحانات على توفير وتهيئة بيئة صحية مناسبة لمجابهة اي طوارئ صحية قد تجابه المعلمين المشاركين بها حتى يؤدوا عملهم بالصورة المرجوة .

واشار الى ان المرحلة الاولى من اعمال الكنترول (التفريغ) بدأت بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الادارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، مبينا ان العمل يسير بصورة طيبة وقال انهم اكملوا كل الترتيبات اللازمة وسنعمل على تفادي السلبيات التي صاحبت أعمال الكنترول السابق.

واضاف انهم ستلموا أوراق الاجابة من الولايات وبدأوا في تفريغها تمهيدا لمرحلة الكود ومن ثم التصحيح الذي يتم الاختيار له عن طريق القوائم الواردة من الولايات ، ونوه الى ان النقابة العامة لعمال التعليم بدأت في تهيئة مراكز التصحيح والسكن للمعلمين المشاركين.

من جهته اوضح الاستاذ ابوعبيدة محمد عثمان مدير ادارة الصحة المدرسية بالوزارة مقرر اللجنة الصحية ان اللجنة اقامت عيادة متكاملة بالكنترول تضم طبيب عمومي ومعمل وصيدلية واخصائي عيون وبصريات بجانب وجود اسعافات اولية مشيرا الى انهم سيقومون بتحويل الحالات الطارئة الى مستشفيات الدامر وعطبرة والشرطة.