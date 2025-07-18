وزارة الصحة تؤكد أهمية البحوث في صنع السياسات وتأثيرها على الخدمات الطبية

أكد وكيل وزارة الصحة ورئيس لجنة البحوث الصحية، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أهمية البحوث في تقديم الأدلة والبراهين التي تُسهم في صنع السياسات الصحية.

وخلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة أولويات البحوث الصحية الاربعاء، شدد هيثم على اهتمام الوزارة بالبحوث الصحية، موضحاً تأثيرها المباشر على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ولافتاً إلى أن من أهم مهام اللجنة الإشراف على تصميم وتنفيذ آلية اختيار أولويات البحوث، ومراجعة واعتماد منهجية إعداد القائمة القومية، إلى جانب التواصل مع الشركاء.

وأشار إلى السعي نحو زيادة الالتزام الوطني بأهمية البحوث الصحية وضرورة دعمها وتطويرها، واستخدام نتائجها سعياً لتبني جميع السياسات الصحية بناءً على الأدلة والبراهين، متمنياً مشاركة الباحثين وصانعي القرار والخبرات المحلية والعالمية لتقوية منظومة البحوث الصحية في السودان.

كما وجّه الشكر لشركاء الصحة على دعمهم المقدر لوزارة الصحة وتعاونهم المثمر مع إدارة البحوث الصحية، مشيراً إلى أن البحوث تدعم سياسات الوزارة في تقديم الخدمات حسب الموارد المتاحة، ومؤكداً حرصه على توفيرها للمواطنين بالصورة المطلوبة، والالتزام بتنفيذ الخطط التي تُسهم في تطوير الخدمات وتحقيق السياسات الصحية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.