الإدارة العامة للجوازات والهجرة تنفي توقف تأشيرة الدخول عند الوصول (الكاونتر فيزا)

نفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة توقف خدمات تأشيرة الدخول عند الوصول (الكاونتر فيزا)، مؤكدة أن إدارة الأجانب التابعة لها هي الجهة المختصة بمنح التأشيرات عبر ضباط الجوازات في المطارات والمعابر الحدودية.

وبحسب الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، فإن تأشيرة الدخول عند الوصول (الكاونتر فيزا) ما تزال إجراءً رسمياً معمولاً به، ولم يصدر أي قرار بإيقافه.