سياسية
حملة توعوية لرابطة طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الجزيرة في عدد من المدارس بمدينة ود مدني
نفّذت رابطة طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الجزيرة حملة توعوية في عدد من مدارس المرحلة الابتدائية بمدينة مدني.
ركزت الحملة على رفع الوعي الصحي بمرض الكوليرا وحمى الضنك بأسلوب مبسط وتفاعلي عبر تقديم معلومات صحية بلغة تناسب أعمار التلاميذ بإستخدام وسائل بصرية توعوية (بوسترات – مطويات – رسومات توضيحية) ونقاشات مفتوحة مع الطلاب حول طرق الوقاية والنظافة الشخصية وذلك تعزيزاً لدور الرابطة المجتمعي وتحت إشراف أمانة التثقيف الصحي .
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