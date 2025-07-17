شاهد بالصور والفيديو.. واصل نتائجة السلبية في “النخبة”.. الهلال يسقط في “الوادي” بتعادل مخيب

واصل الهلال تراجعه بدوري النخبة السوداني, لكرة القدم وسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق حي الوادي نيالا, في المباراة التي جرت أحداثها عصر الأربعاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الهلال, كان قد خسر في الجولة الماضية أمام الأمل عطبرة, بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وكرر الأزرق سقوطه بتعادله أمام الوادي, بثلاثة أهداف لكل, وكان الهلال قد فقد تقدمه مرتين بعد أن تقدم بهدف ياسر مزمل, ليعود الوادي ويسجل التعادل.

وتقدم الهلال مرة أخرى عن طريق قائده محمد عبد الرحمن, من ركلة جزاء ليتعادل أبناء الوادي مجدداً, وأضاف ياسر مزمل, الهدف الثالث, وقبل نهاية المباراة تمكن الوادي من تعديل النتيجة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لجدول الترتيب فقد ارتفع الهلال, بنقاطه ل 8 نقاط خلف المريخ, المتصدر بــ 11 نقطة والذي فاز مساءاً على الميرغني كسلا بثنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين