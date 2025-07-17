شاهد بالصور والفيديو.. “الزعيم” يتمسك بصدارة الدوري السوداني ويقترب من حسم اللقب بفوز هام على “الأنيق”

واصل فريق المريخ, تمسكه بصدارة دوري النخبة السوداني, لكرة القدم بفوز هام مساء الأربعاء على فريق الميرغني كسلا, في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الدامر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تمكن القائد رمضان عجب, من وضع الزعيم في المقدمة بأسرع هدف بالدوري في الثواني الأولى من عمر اللقاء.

ونجح المهاجم الشاب مبارك عبد الله, في تأمين النتيجة للمريخ, بهدف من مجهود فردي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وتمكن الميرغني, من تقليص النتيجة في آخر الدقائق بعد خطأ من حارس المريخ, وخط الدفاع, بهذه النتيجة واصل المريخ تصدره للدوري برصيد 11 نقطة وأقترب من حسم اللقب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين