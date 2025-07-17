مداراترياضية

شاهد بالصور والفيديو.. “الزعيم” يتمسك بصدارة الدوري السوداني ويقترب من حسم اللقب بفوز هام على “الأنيق”

2025/07/17
519611879 703343792688468 6228958927855423201 n

واصل فريق المريخ, تمسكه بصدارة دوري النخبة السوداني, لكرة القدم بفوز هام مساء الأربعاء على فريق الميرغني كسلا, في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الدامر.

518709544 703344296021751 3267923898744794030 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تمكن القائد رمضان عجب, من وضع الزعيم في المقدمة بأسرع هدف بالدوري في الثواني الأولى من عمر اللقاء.

ونجح المهاجم الشاب مبارك عبد الله, في تأمين النتيجة للمريخ, بهدف من مجهود فردي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

519611879 703343792688468 6228958927855423201 n

وتمكن الميرغني, من تقليص النتيجة في آخر الدقائق بعد خطأ من حارس المريخ, وخط الدفاع, بهذه النتيجة واصل المريخ تصدره للدوري برصيد 11 نقطة وأقترب من حسم اللقب.

المريخ الدوري

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/17