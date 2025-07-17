شاهد بالفيديو.. مهاجم الهلال ياسر مزمل يضيع أغرب هدف في تاريخ الدوري السوداني ويعرض نفسه لسخرية الجمهور (ضيع الدوري ومفروض ما يبيت في كشوفات الفريق)

تسبب مهاجم الهلال السوداني, ياسر مزمل, في حالة إحباط كبيرة لجماهير فريقه وذلك بعد تسببه في ضياع أضمن فرص مباراة فريقه أمام حي الوادي نيالا.

وكان الهلال, قد فقد نقطتين في صراع اللقب بتعادله أمام الوادي, بثلاثة أهداف لكل, في المباراة التي جرت أحداثها عصر الأربعاء على ملعب مدينة بربر, بولاية نهر النيل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أضاع مزمل, أغرب هدف في تاريخ الدوري حسبما كتب الجمهور, وذلك بعد هجمة من انفراد تام بحارس المرمى الذي راوغه وأصبح المرمى أمامه خالي لكنه فضل التمرير لزميله محمد عبد الرحمن.

جمهور نادي الهلال, على مواقع التواصل الاجتماعي, صب جام غضبه على المهاجم بسبب إضاعته للفرصة والمرمى خالي من حارسه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا, فقد كتب أحدهم معلقاً: (ضيع علينا الدوري), ليرد عليه آخر: (مفروض ما يبيت في كشوفات الفريق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين