بيان من الغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية

تَنَاقَلَتْ وسائل الإعلام أنباءً عن وقوع عملية نصب واحتيال قام بها شخص يُدعى “علي نصر” في مصر ضد المواطنين السودانيين بِذريعة تسهيل “العودة الطوعية”، حيث جمع منهم أموالاً ثم اختفى. وكان قد ادَّعى امتلاكه مجموعة باصات سفرية.

نؤكد أن هذا الشخص ليس له أيّ علاقة بقطاع الباصات. لا تُوجد له عضوية في الغرفة القومية. لذا ننبِّه كافة الجهات الرسمية المنظمات الخيرية اللجنة العليا للعودة الطوعية.

بضرورة التنسيق المباشر مع غرفتنا لتفادي مثل هذه الممارسات، خاصةً المبادرة الأخيرة لمنظومة الصناعات الدفاعية. نُؤكِّد أهمية تنسيقها مع الغرفة لتحقيق: التكامل في الجهود المسؤولية المجتمعية.

التيار