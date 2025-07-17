شاهد بالفيديو.. مشجع هلالي شهير يهاجم اللاعبين بعد سلسلة النتائج المتواضعة: (ما بتخجلوا يا غربال وياسر مزمل أرجل زول في الميدان يكون المحترف الأجنبي؟)

خيب لاعبو الهلال السوداني, آمال جمهورهم بعد النتائج السلبية للفريق في دوري النخبة المقام بولاية نهر النيل, وهو ما جعل الفريق يخسر الصدارة لصالح نده التقليدي المريخ.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شنت بعض جماهير الهلال, على السوشيال ميديا هجوماً شرساً على اللاعبين بسبب تواضعهم في المباراتين الأخيرتين بالخسارة في الجولة الماضية أمام الأمل عطبرة, والتعادل أمس أمام حي الوادي نيالا.

مشجع الفريق المعروف على السوشيال ميديا “سامر حجازي”, هاجم اللاعبين عبر مقطع فيديو قام بنشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المشجع مهاجماً اللاعبين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ما بتخجلوا يا غربال وياسر مزمل أرجل زول في الميدان يكون المحترف الأجنبي جان كلود؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين