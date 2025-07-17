بالفيديو.. شاهد احتفالات لاعبي المريخ مع جمهورهم بعد الفوز الغالي على الميرغني كسلا: (بركة الجيت بركة الجيت)

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ, مع جمهورهم عقب الفوز الغالي الذي حققوه مساء أمس الأربعاء, على الميرغني كسلا, بهدفين مقابل هدف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حافظ المريخ, على صدارته لدوري النخبة السوداني, المقام بولاية نهر النيل, بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه الهلال, والأهلي ود مدني, والزمالة أم روابة.

وأحتفل لاعبو المريخ وسط أنصارهم على ملعب مدينة الدامر, على أنغام هتاف (بركة الجيت بركة الجيت), في إشارة للاعب مبارك عبد الله, صاحب الهدف الثاني والذي حمله زملائه على الأعناق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين