قائد عسكري سوداني: الجيش لا يقاتل من أجل السلطة بل للحفاظ على الوحدة واستعادة الدولة

أكد الفريق خالد ثالث أبكر، رئيس حركة “شباب التغيير والعدالة” السودانية، أن “مفتاح وقف الحرب في السودان يملكه أولا وأخيرا الداخل السوداني، ممثلا في إرادة الشعب، وقواه الوطنية الحية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية التي تخوض معركة الكرامة نيابة عن الأمة”.

وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الخميس، التجارب علمتنا أن أي حلول مفروضة من الخارج، أو تنبني على حسابات المصالح الدولية والإقليمية، غالبا ما تكون ناقصة و هشة، وتؤسس لصراعات جديدة.

وتابع أبكر إن التوافقات الخارجية قد تعين، لكنها لا تملك القرار ما لم ينبع من إرادة وطنية صلبة، ومن يراهن على الخارج يراهن على وهم، أما من يراهن على وحدة الصف الوطني، واصطفاف القوى الحقيقية خلف مشروع الدولة، فهو من يؤسس للسلام العادل والمستدام.

وفي ما يخص الرهان على التقدم الميداني، يقول أبكر: “إن الواقع العسكري للقوات المسلحة السودانية لا يمكن تجاهله، التقدم على الأرض وهو من يصنع التوازن في ميدان السياسة، ويمنح الموقف التفاوضي قوة واحتراما، والجيش السوداني الآن لا يقاتل من أجل سلطة، بل من أجل الحفاظ على وحدة السودان، وإنهاء التمرد المسلح، واستعادة الدولة من مشروع الفوضى والارتزاق”.

وأشار إلى أن “المشهد اليوم بالغ التعقيد، لكنه واضح لمن يقرأه بوعي، هناك مشروع وطني تمثله القوات المسلحة، وهناك مشروع هدام مدعوم من قوى إقليمية ودولية تسعى لتحويل السودان إلى ساحة للفوضى والتبعية، والرهان الصحيح هو على الشعب وجيشه، لا على الخارج ولا على التفاهمات المصنوعة في الغرف المغلقة”.

وشكّل رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، لجنة بقيادة عضو المجلس إبراهيم جابر، لدعم استعادة الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين السودانيين إلى ولاية الخرطوم.

وأفاد موقع “سودان تريبيون” الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، بعودة 105 آلاف شخص إلى ولاية الخرطوم، بعدما استعادها الجيش من جملة 3.6 ملايين شخص فرّوا من منازلهم، هربًا من قوات الدعم السريع، عقب اندلاع النزاع في 15 أبريل/ نيسان 2023.

ونقل الموقع عن إعلام ولاية الخرطوم أن “لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، رحّبت بقرار البرهان، الخاص بتكوين لجنة عليا برئاسة إبراهيم جابر، تختص بتهيئة المناخ المناسب لعودة المواطنين وتطبيع الحياة”.

وأوضح الموقع أن “مهام اللجنة تتمثل في دعم جهود استعادة خدمات المياه والكهرباء وتأهيل المرافق الصحية والبنى التحتية الخاصة بالطرق والمواصلات، حيث تسعى الحكومة السودانية رغم ضعف الإمكانيات وتوجيه معظم الموارد إلى الأنشطة العسكرية، إلى إعادة إعمار البنية التحتية التي شهدت دمارًا واسعًا، خاصة في الخرطوم والجزيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن “القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة لها، دحرت قوات الدعم السريع يوم أمس الأربعاء، في هجوم على مدينة الفاشر، وكبّدتها خسائر فادحة في العديد والعتاد”.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان، إلى ديارهم في السودان.

ووصل عدد النازحين داخليا في السودان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 11.585.384 نازحا، قبل أن تتناقص أعدادهم بعد سيطرة الجيش السوداني على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

وكالة سبوتنيك