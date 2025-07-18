توفير كافة الخدمات الشرطية بولاية الخرطوم

ناقش الإجتماع تقارير الآداء لكافة القوات المتعلقة بإعادة تأهيل المقار والعمل من ولاية الخرطوم بجانب تهيئة بيئة العمل بتوفير كافة الخدمات الضرورية فضلا عن الربط الشبكى لتوفير الخدمات الشرطية المتكاملة للمواطنين بكل المراكز والمجمعات بولاية الخرطوم ، وإطمأن الإجتماع علي إكتمال جاهزية المراكز الخدمية الخاصة باعمال السجل المدنى والجوازات والمرور والجمارك والتى سيتم إفتتاحها قريبا بعدد من محليات الولاية لتقديم خدمات شرطية متميزة وميسرة لمواطنى الولاية فى اماكن سكنهم ، وأشاد الإجتماع بجهود قوات الدفاع المدنى في مباشرة مهامها من مقرها بولاية الخرطوم وقدم مدير عام قوات الجمارك تنويرا عن خطط خطط تأهيل مبانى رئاسة الجمارك بجانب الخطة الخاصة بمكافحة التهريب بقوات الجمارك للحد من عمليات التهريب وتوفير الدعم اللازم حتى تضطلع بمهامها وواجباتها تجاه المجتمع ، الإجتماع تلقى تنويرا عن سير الدراسة الاكاديمية بكليات جامعة الرباط الوطنى وموقف إعادة تأهيل وإعمار مقار إدارة وكليات الجامعة وأشاد بالجهود الكبيرة التى بذلتها جامعة الرباط الوطنى فى إستمرار الدراسة داخل وخارج البلاد وتخريج عدد مقدر من طلاب وطالبات الجامعة رغم الظروف التى شهدتها البلاد وتدمير المليشيا المتمردة لمقار الجامعة بالمركز والولايات ، كما ناقش الإجتماع خطط وبرامج قوات السجون فى تهيئة بيئة السجون ودور الإصلاح لانفاذ البرامج الإصلاحية ، ووقف الإجتماع ايضا على الترتيبات الفنية والإدارية لقوات حماية الحياة البرية لبداية موسم الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المكتب الصحفي للشرطة