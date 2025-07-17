وزراء العدل والحكم الاتحادي والمالية والمعادن والصناعة والتجارة والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يؤدون القسم

أدى وزراء العدل والمالية والمعادن والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والحكم الاتحادي والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أدوا القسم الخميس أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بحضور رئيس الوزراء د.كامل إدريس و رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف.