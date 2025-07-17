سياسية
وزراء العدل والحكم الاتحادي والمالية والمعادن والصناعة والتجارة والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يؤدون القسم
أدى وزراء العدل والمالية والمعادن والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والحكم الاتحادي والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أدوا القسم الخميس أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بحضور رئيس الوزراء د.كامل إدريس و رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف.
وقال الأستاذ معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في تصريح صحفي أنه فور آداء القسم، عقد رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء إجتماعاً مع الوزراء المعنيين .
مؤكدين أهمية شيوع النزعة القومية في العمل والآداء بإعتبارهم وزراء لكل الشعب السوداني بمختلف أطيافه مؤكدين أن حكومة الأمل هي حكومة مشروعات وليست حكومة تشريفات.
وأكد الوزراء المعنيون أنهم سيعملون بروح الفريق الواحد حتى تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.
إعلام القوات المسلحة