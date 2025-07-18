إدارة المرور السريع تشارك في إحتفالية تدشين الرحلات السفرية بطريق شريان الشمال بالميناء البري دنقلا

شاركت إدارة المرور السريع في الإحتفالية التي شهدها الميناء البري بمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية بمناسبة تدشين الرحلات السفرية عبر طريق شريان الشمال الرابط بين مدن الولاية والعاصمة القومية

وبحضور ممثل والي الولاية وقيادات تنفيذية ومجتمعية وفعاليات شعبية وإعلامية قدم الوفد عرضاً لإكتمال المرحلة الأولى من مبنى إدارة المرور السريع بالولاية الشمالية الذي يجسد إهتمام الإدارة العامة للمرور بتحسين بيئة العمل والإسهام في الترقية الحضرية