عودة الخدمات الطبية بمستشفى التميز والمستشفى الأكاديمي وسط الخرطوم

تفقد د. أحمد البشير، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والمدير العام المكلف بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، اليوم مستشفى التميز للطوارئ والإصابات والمستشفى الأكاديمي، يرافقه المدير التنفيذي لمكتب المدير العام، وذلك للوقوف على سير العمل واستئناف تقديم الخدمات الطبية.

وأكد د. البشير خلال الزيارة بدء العمل بالعيادات بأقسام الطوارئ والإصابات، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات سيستمر بمنطقة وسط الخرطوم وفقا للخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير النظام الصحي، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تسهم في تعافي القطاع الصحي بالولاية، خاصة بعد أن أصبحت الخرطوم بيئة ملائمة للعودة والاستقرار.