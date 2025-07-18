“العمليات الدقيقة التي نُفذت”.. المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العامة يلتقي والي غرب كردفان

التقى المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أول ركن أحمد إبراهيم مفضل، بمكتبه الخميس بوالي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تمر بها ولاية غرب كردفان في ظل التحديات الراهنة.

وثمّن والي غرب كردفان الدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة ، مشيدًا بصفة خاصة بالجهود النوعية التي تبذلها قوات جهاز الأمن والمخابرات العامة ، والعمليات الدقيقة التي نُفذت في مختلف محاور وساحات العمليات.