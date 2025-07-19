جامعة القضارف تستلم دعم ديوان الزكاة لتسجيل الطلاب المعسرين

تسلمت جامعة القضارف، مساهمة من ديوان الزكاة بولاية القضارف لتسجيل الطلاب المعسرين، بقيمة تغطي رسوم أربعمائة وثمانية وخمسين طالبًا وطالبة بمختلف كليات الجامعة. حضر مراسم التسليم مدير الجامعة، نائب وكيل الجامعة، وعميد شؤون الطلاب. وذلك يوم الخميس.

وأعرب الدكتور محمد عبدالرحمن حمد، عميد شؤون الطلاب بالجامعة، عن شكره وتقديره للقائمين على ديوان الزكاة بالولاية، خاصة إدارة المصارف، لتعاونها التام مع العمادة في تسهيل إجراءات دعم تسجيل الطلاب المعسرين.

من جانبه، أكد الأستاذ بشير محمد عمر، الأمين العام لديوان الزكاة بالقضارف، أن العلاقة مع جامعة القضارف تتسم بالتنسيق العالي، وأن الشراكة بين الطرفين تُعد تجربة رائدة في الترتيب والتنسيق. وأضاف أن الجامعة تُعد مرجعية أكاديمية وبحثية للديوان في إجراء البحوث والدراسات الميدانية.