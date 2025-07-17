الاعيسر: جددت اليوم عهدي بقسم الولاء والوفاء للوطن، مؤمناً بأن خدمة الشعب مسؤولية وأمانة

كتب وزير الثقافة والإعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر فى منشور على منصة بالفيسبوك قائلا : ‏إيذاناً ببدء عملي، جددت اليوم عهدي بقسم الولاء والوفاء للوطن، مؤمناً بأن خدمة الشعب مسؤولية وأمانة.

‏واضاف مع هذا التكليف، سأحرص على خدمة الشعب وحكومة الأمل، وأن أكون جسراً بين آمال الناس وقرارات الحكومة.

‏فالشعب هو مصدر الشرعية، وتحصين الهوية، ومرتكز القوة والأخوة، ومنه أستمد العزم، وله أخلص الوفاء.