سياسية
الاعيسر: جددت اليوم عهدي بقسم الولاء والوفاء للوطن، مؤمناً بأن خدمة الشعب مسؤولية وأمانة
كتب وزير الثقافة والإعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر فى منشور على منصة بالفيسبوك قائلا : إيذاناً ببدء عملي، جددت اليوم عهدي بقسم الولاء والوفاء للوطن، مؤمناً بأن خدمة الشعب مسؤولية وأمانة.
واضاف مع هذا التكليف، سأحرص على خدمة الشعب وحكومة الأمل، وأن أكون جسراً بين آمال الناس وقرارات الحكومة.
فالشعب هو مصدر الشرعية، وتحصين الهوية، ومرتكز القوة والأخوة، ومنه أستمد العزم، وله أخلص الوفاء.
وتابع “وبإذن الله، سأعمل على أن تكون وزارة الثقافة والإعلام والسياحة منبراً للناس؛ يحفظ هويتهم، ويعكس ثقافتهم، ويدافع عن حقوقهم، ويعرّف بهم وبقضاياهم، ويجذب شعوب العالم سياحياً وثقافياً إلى أرض التاريخ والحضارات”.
سونا