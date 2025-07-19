ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل: «ما اتكلمش عن الحجاب.. والناس فهمت غلط»

دافعت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السيناريست مدحت العدل، بعد الجدل الذي أُثير حول تصريحاته الأخيرة المتعلقة بارتداء بعض الفنانات للحجاب، وابتعادهن عن الساحة الفنية، مؤكدة أن كلامه في سياقه الطبيعي.

وقالت ياسمين الخطيب، إن «العدل» لم يتناول قضية الحجاب من منظور ديني، ولم يُنكر كونه فريضة، بل كان حديثه متعلقًا بتساؤل منطقي حول تَرك الفن رغم امتلاك الموهبة.

وأضافت: «أنا مستغربة من الهجوم على الدكتور مدحت العدل، لأنه ما قالش إن الحجاب مش فرض ولا جاب سيرة الفروض من الأساس، هو قال: اتحجبت واعتزلت، وده كان في إطار مناقشة قرار الاعتزال مش أكتر».

وتابعت في لهجة ناقدة للتعامل مع الفن باعتباره محرمًا: «الحقيقة لازم نسأل: هل الفن حرام فعلًا؟ الست أم كلثوم قالتها زمان لما اتسألت عن فنانة كبيرة اعتزلت وقالت الفن حرام، فقالت لأنيس منصور بسخرية: هو الفن بجد حرام؟!».

المصري اليوم