قصة هند صبري ووالدتها.. انفصلت عن أبيها قبل امتحانات الثانوية وعلمتها «كل الأسلحة»

10 معلومات عن والدة هند صبري بعد رحيلها: أستاذة لغة فرنسية صارمة انفصلت عن زوجها قبل امتحانات الثانوية العامة لابنتها بأسبوعين.

تصدرت والدة الفنانة التونسية، هند صبري، محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاتها، إثر أزمة صحية طارئة.

ونعى عدد من الفنانين والفنانات، رحيل والدة هند صبري، حيث كتبت منة شلبي على «إنستجرام»: «أنعى بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله تعالى والدة حبيبتي وصديقتي وزميلتي وحبيبة قلبي السيدة الجميلة الاستثنائية عشرة العمر وأحلى ست والدة هند صبري».

«المصري لايت» يستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن والدة الفنانة هند صبري.

– دالندة القلعي، والدة هند صبري لم تكن شخصية عامة، لكنها لعبت دورًا محوريًا في حياتها، وكانت دومًا حاضرة في كواليس نجاحاتها.

– أقامت مع ابنتها هند صبري في مصر خلال الفترة الأخيرة من حياتها.

– انفصلت عن زوجها، قبل امتحانات الثانوية العامة لهند صبري بأسبوعين، وفقًا لتصريحات ابنتها عبر برنامج «السيرة».

– قالت عنها هند صبري في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي: «والدتي هي أيقونتي وملهمتى، لأني أنا البنت الوحيدة ومليش إخوات فادتني كل حاجة، وهي كانت مدرسة تربوية في الأساس وست عظيمة».

– وعن طباع والدتها، قالت هند: «صارمة، ولكن كانت تحترم جدا خصوصياتي في مرحلة المراهقة، ولم يحدث أن ثرت عليها».

– وأضافت: «والدتي هي اللي ربتني وعلمتني كل الأسلحة اللي عندي النهاردة اللي بقاوم بيها المجتمع الذكوري».

– كان لها ظهور نادر في الفيلم التسجيلي «البحث عن هند» مع منصة «Netflix» في 23 فبراير 2022.

– خلال اللقاء تحدثت داليندة عن طفولة هند صبري، وأشارت إلى أنها كانت تعاني من صعوبة في ركوب الدراجات، كما أنها لم تكن طفلة مرنة تتحرك بسهولة، ولم تستطع أن تحمل شيئًا مزعجًا.

المصري اليوم