«خاضوا في أعراض الناس».. رانيا فريد شوقي تدعم بوسي شلبي بعد حفظ البلاغ

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على توجيه رسالة دعم للإعلامية بوسي شلبي بعدما قررت المحكمة تأجيل دعوى أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ضدها بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسبما زعموا.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على إنستجرام: «ما طلعتش مديرة أعماله ولا رجعها بورقة عرفي ده هو بنفسه اللي راح بقسيمة الجواز سنة 2004 غريبة أوي أن الخبر ده مش واخد حقه عكس الخبر اللي ادانها وشهر بسمعتها ولا عشان ده خبر بيرد على كل المشككين واللي خاضوا في اعراض الناس ربنا اسمه الحق وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.. هذه الآية تؤكد أن الحق سينتصر ويزهق الباطل».

وقررت المحكمة المختصة، تأجيل دعوى أسرة الفنان محمود عبدالعزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

وكانت أسرة الفنان محمود عبدالعزيز قد رفعت دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم.

المصري اليوم