قرار من رئيس الوزراء باخضاع جميع شركات القطاع العام والإستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية

أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، قراراً بإخضاع جميع شركات القطاع العام، والإستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الإستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.