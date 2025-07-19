السودان يبحث دعم جهود إعادة الإعمار مع مسؤولي منظمتي الطاقة الذرية والتنمية الزراعية

استقبل سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الجمعة، كلاً من دكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، وبروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين السودان والمنظمتين في مختلف المجالات، لا سيما خلال مرحلة إعادة الإعمار، حيث أكد السفير عدوي أهمية دور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم السودان خلال هذه المرحلة الدقيقة، مشيدًا بانفتاح الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة على فرص التعاون القطاعي الواسع.

وأكد السفير تطلع السودان إلى انخراط أكبر من المنظمات العربية المتخصصة في جهود إعادة الإعمار، معربًا عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به منظمتي التنمية الزراعية والطاقة الذرية في دعم مساعي تعزيز العمل العربي المشترك وإحداث نقلة نوعية في مجالات الطاقة السلمية والتنمية الزراعية.