التأمين الصحي يرفد القضارف بجهاز أشعة مقطعية حديث

دشّن الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية القضارف الجمعة جهاز أشعة مقطعية حديث، تم توريده لفرع التأمين الصحي بالولاية، بتكلفة بلغت 777,600,000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.

وأكد دكتور سرالختم الطيب الفكي، مدير فرع الصندوق بالقضارف، خلال حفل استقبال الجهاز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص التأمين الصحي على توسيع مظلة الخدمات الصحية وإتاحتها بعدالة في كافة أنحاء الولاية.

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم المقدم من المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ووزير التنمية الاجتماعية، والذي أسهم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

كما جدد د. الفكي التزام فرع القضارف بمواكبة التطورات في مجال صيانة وتأهيل مراكز التأمين المباشرة، والعمل على استكمال منظومة الخدمة الطبية والتشخيصية في القرى والأرياف والمحليات، بما يسهم في تقليل الحاجة لتحويل المرضى إلى خارج الولاية.