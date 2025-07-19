مدير عام قوات الجمارك يطمئن على ترتيبات العمل الجمركي والخدمي بالخرطوم

اجرى الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، زيارة تفقدية إلى مقر رئاسة قوات الجمارك بوسط الخرطوم، وقف خلالها على بيئة العمل ومدى جاهزية الوحدات الجمركية، وذلك ضمن متابعاته الميدانية لسير الأداء والترتيبات التشغيلية.

وكان في استقباله عدد من القيادات الجمركية، من بينهم اللواء شرطة (حقوقي) هشام محمد الحسن، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكافحة التهريب، والعميد شرطة عبدالرحمن زين العابدين طه، مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، والعميد شرطة أسعد خالد رزق الله، مدير دائرة الاستخبارات الجمركية، والعميد شرطة ناصر محمود محمد، المشرف العام على الجمارك بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى العميد شرطة عبدالله يوسف الحساني، نائب المشرف العام، والعميد شرطة جمال محمد عابدين، أمين عام صندوق مال الضمان الاجتماعي.

وشملت الزيارة جولة تفقدية بمرافق ومباني رئاسة قوات الجمارك، أعقبتها جلسة تنويرية ضمت قيادات الجمارك بالولاية، تم خلالها استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بسير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح اللواء هشام محمد الحسن الترتيبات الجارية لانتقال رئاسة مكافحة التهريب إلى ولاية الخرطوم، مشيراً إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار وانسياب العمل خلال الفترة الانتقالية.

كما قدم العميد عبدالرحمن زين العابدين تنويراً حول موقف الخدمات الطبية، مشيراً إلى عمليات التطوير المستمرة بمجمع العميد عابدون سيد أحمد الطبي، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية لمنسوبي الجمارك.

من جهته، أكد العميد ناصر محمود محمد جاهزية المحطات والمرافق الجمركية بالولاية، مبيناً اكتمال الاستعدادات الفنية والبشرية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.

وخلال جولته، تفقد المدير العام سير العمل بمجمع العميد عابدون سيد أحمد الطبي، واطلع على التجهيزات ومستوى تقديم الخدمات الصحية.