بادي يشهد افتتاح الاقسام الطبية الجديدة بالمستشفى العسكري الدمازين

شهد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه عدد من أعضاء الحكومة افتتاح عدداً من الأقسام الطبية الجديدة بالمستشفى العسكري بالدمازين وذلك بمشاركة اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد قائد الفرقة الرابعة مشاة وعددا من قادة الوحدات بقيادة الفرقة الرابعة .

وشملت الأقسام الجديدة “الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والعناية الوسيطة والصيدلية” الى جانب تدشين حجر الأساس لمشروع حديقة الكتيبة الطبية بالمستشفى.

واكد حاكم اقليم النيل الازرق أن إفتتاح الأقسام الطبية الجديدة جاء بفضل الإستقرار الذي ينعم به الإقليم وان المشروعات الجديدة تمثل إضافة حقيقية لإستقرار الخدمات الصحية .

وثمن بادي جهود قيادة الفرقة الرابعة مشاة وقائد المستشفى العسكري وإهتمامهم بتطوير الأداء ودعم الخدمات الصحية والطبية على مستوى الإقليم .

ووجه الحاكم وزارة الصحة والتأمين الصحي بضرورة العمل على دعم وإنجاح المشروعات المشتركة مع قيادة الفرقة الرابعة مشاة في مقدمتها تعميم الخدمات الطبية على مستوى المناطق العسكرية بالمحافظات المختلفة .

واوضح الأستاذ جمال ناصر وزير الصحة أن إفتتاح الأقسام الطبية الجديدة يعد دعماً لمبادرة النيل الأزرق منطقة علاجية آمنة مثمنا دور حكومة الأقليم والأجهزة النظامية كافة في تحقيق الأستقرار الأمني بالإقليم .

من جانبه قال اللواء الركن محمد عثمان محمد قائد الفرقة الرابعة مشاة أن الأقسام الطبية الجديدة تعد إضافة كبيرة و نوعية للمستشفى العسكري والحقل الطبي والصحي بالإقليم بصورة عامة .

وأشاد بالدور المتعاظم لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومساهمته في إيصال الأجهزة الطبية الجديدة للمستشفى العسكري بالدمازين .

ولفت الى ان الجهود مستمرة لدعم وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفي العسكري الدمازين لخدمة منسوبي القوات المسلحة ومواطني الإقليم عامة .