المنظمة الشعبية للإعمار والتنمية بولاية سنار تدعم أكثر من 35 ألف مزارع بـ300 طن تقاوي محسنة

قدمت المنظمة الشعبية للإعمار والتنمية بولاية سنار دعماً زراعياً كبيراً هذا الموسم، شمل توزيع أكثر من 300 طن من التقاوي المحسنة لصالح 35,800 مزارع، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه المطري والمروي، بالإضافة إلى القطاع البستاني وقطاع الثروة الحيوانية.

وأوضح دكتور عمر حبيب الله، مدير المنظمة، في تصريح لـ(سونا)، أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل الأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن التوزيع شمل 40 جمعية زراعية تم دعمها بتقاوي الخضر، مثل: البصل، الأسود، العجور، الفلفلية، الشطة، والبامية، على أن يكتمل التوزيع بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف حبيب الله أن المنظمة استهدفت أيضاً زراعة السمسم والعدسية في مناطق سكر سنار، جبل موية وبعض المناطق الأخرى بمحلية سنجة، مؤكداً أن المنظمة نفذت برامج تدريبية لمزارعي الخضر، وأقامت ورش عمل متخصصة، إلى جانب مساهمتها في مشروعات حصاد المياه وتوفير مصادر الطاقة البديلة.