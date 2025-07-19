مدير صحة الجزيرة يقف على جاهزية مدني الكبرى للخريف ويؤكد تأمين الأدوية والمعدات

اطمأن دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة والوزير المفوض، على جاهزية الشؤون الصحية بمحلية مدني الكبرى لمقابلة فصل الخريف والحد من انتشار الأمراض المصاحبة له، وذلك خلال زيارته التفقدية لمباني الشؤون الصحية بالمحلية.

واستعرضت دكتورة غدوة عوض، مدير الشؤون الصحية بالمحلية، سير الأداء بالمؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن المحلية تضم 42 مركزاً صحياً و21 وحدة صحية تقدم الخدمات للمواطنين.