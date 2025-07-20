سياسية
وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بسنار يدشن انطلاقة صيانة جسر نهر الدندر
دشن اليوم وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس حافظ بله انطلاقة عمليات صيانة وتأهيل جسر السكة الحديد على نهر الدندر الذي تهالك بسبب التصدعات التي تعرض لها خلال الفترة السابقة الأمر الذي تطلب التدخلات للصيانة ومعالجة الاشكاليات لتفادي الخطورة .
وذالك ضمن استعدادات وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية لموسم الخريف بولاية سنار .
واكد وزير البني التحتية والتنمية العمرانية أهمية جسر نهر الدندر الاقتصادية والاجتماعية لربطه بولايات الوسط بالولايات الشرقية والشمالية فضلا عن ربطه مناطق الانتاج الزراعي والحيواني بالاسواق .
وقال ان عمليات الصيانة والتمتين سوف تتم في وقتها المحدد لاسيما بعد وصول كافة مستلزمات واغراض الصيانة بغية انسياب حركة السير والمرور للمواطنين.
سونا