سياسية

وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بسنار يدشن انطلاقة صيانة جسر نهر الدندر

2025/07/20
الدندر4
دشن اليوم وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس حافظ بله انطلاقة عمليات صيانة وتأهيل جسر السكة الحديد على نهر الدندر الذي تهالك بسبب التصدعات التي تعرض لها خلال الفترة السابقة الأمر الذي تطلب التدخلات للصيانة ومعالجة الاشكاليات لتفادي الخطورة .
وذالك ضمن استعدادات وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية لموسم الخريف بولاية سنار .
واكد وزير البني التحتية والتنمية العمرانية أهمية جسر نهر الدندر الاقتصادية والاجتماعية لربطه بولايات الوسط بالولايات الشرقية والشمالية فضلا عن ربطه مناطق الانتاج الزراعي والحيواني بالاسواق .
وقال ان عمليات الصيانة والتمتين سوف تتم في وقتها المحدد لاسيما بعد وصول كافة مستلزمات واغراض الصيانة بغية انسياب حركة السير والمرور للمواطنين.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/20