وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بسنار يدشن انطلاقة صيانة جسر نهر الدندر

دشن اليوم وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس حافظ بله انطلاقة عمليات صيانة وتأهيل جسر السكة الحديد على نهر الدندر الذي تهالك بسبب التصدعات التي تعرض لها خلال الفترة السابقة الأمر الذي تطلب التدخلات للصيانة ومعالجة الاشكاليات لتفادي الخطورة .