مناشدة من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بفك حصار الفاشر وإيصال المساعدات الإنسانية

ناشدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والجهات ذات الصلة والمنظمات الدولية وجميع الشركاء بضرورة الضغط لفك الحصار عن مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين .

وكشف رئيس المفوضية مولانا جمعة الوكيل خلال لقاء أعضاء المفوضية مع حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي اليوم، كشف حجم وفظاعة الانتهاكات في دارفور بالإضافة للأضرار الجسيمة والمعاناة التي طالت المدنيين جراء الحصار .

وشدد جمعة على ضرورة إيجاد آلية جديدة ومستعجلة لإيصال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والدواء للمتضررين في الفاشر .

وقال الوكيل إن المجتمع الدولي لم يفي بالتزاماته تجاه المدنيين المحاصرين في الفاشر .

من ناحيته دعا المفوض طلحة مصطفي بضرورة النظر للانتهاكات التي حدثت في دارفور وكل مدن السودان بطريقة غير التقليدية خاصة تلك التي تعرض لها المدنيين في الجنينة والفاشر وتكوين لجنة مشتركة مع حكومة الإقليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

من جانبه ثمن حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي مخرجات اللقاء وقال إنه يمثل أهمية بالغة باعتبار انه يتعلق بالضحايا المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور التي طالت الشرائح الضعيفة وكل إنسان في دارفور .

وأكد مناوي أن المليشيا ارتكبت فظائع في مدينة نيالا ولكن هذه الانتهاكات لم تصل للإعلام بعكس الفاشر مشدداً على أن هؤلاء الاوباش بعد التحرير جميعهم يحتاجون لعلاج نفسي لان ما يفعلوه لا ينتمي للإنسانية باي صلة .

وأوضح مناوي أن القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي وستحاول بكل المحاور ولكنها لن تتراجع وسنفك الحصار .