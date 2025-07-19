روضة الحاج: ما قيمةُ العمرِ؟ والسودانُ مُرتَهنٌ تظنُّ بعضُ ضباعٍ أنْ ستصرعُه

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روضة الحاج: ما قيمةُ العمرِ؟ والسودانُ مُرتَهنٌ تظنُّ بعضُ ضباعٍ أنْ ستصرعُه
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:
تا الله لو أنَّ جندياً بمفردِه
من جيشِنا من تبقّى؛ سوف نتبعُه
ولو أشارتْ إلى دربِ المنونِ يدٌ
من جيشِنا فجميعاً في الوغى معه
ما قيمةُ العمرِ؟ والسودانُ مُرتَهنٌ
تظنُّ بعضُ ضباعٍ أنْ ستصرعُه
يا أيها الأسدُ المجروحُ يا وطني
أطلق زئيركَ في الدنيا ستسمعُه
وأنهضْ بنا أيها الجبَّارُ إنَّ لنا
عهداً قطعنا وعهداً سوف نقطعُه
لن يبلغوا منك ما يرجونَ يا وطني
ولو تواطأ هذا الكونُ أجمعُه !!
السمراء روضة الحاج
رصد وتحرير – “النيلين”