العدل والمساواة السودانية تنفي صحة الفيديو المتداول المُنسوب إلى دكتور جبريل إبراهيم، والمُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي

تصريح صحفي حول فيديو منسوب لرئيس الحركة

حركة العدل والمساواة السودانية ‏Justice & Equality Movement Sudan (JEM) sudanjem.com

تنفي حركة العدل والمساواة السودانية صحة الفيديو المتداول المُنسوب إلى رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم، والمُنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي تضمّن ادعاءات لا تعكس موقف الحركة أو مبادئها.

الفيديو يُعدّ محاولة لاختلاق تصريحات لم يُطلقها رئيس الحركة، خاصةً الادعاء بأن “انضمامنا لمعركة الكرامة كان بدافع المصالح”. فانحياز الحركة للقتال تحت امرة القوات المسلحة السودانية جاء استجابة للدفاع عن الوطن والمواطن استنادًا إلى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب السوداني.

الحركة تؤكد أن هذه المحاولات لن تزيدها الا اصراراً في القتال ضد مليشيا الدعم السريع تحت قيادة القوات المسلحة السودانية للدفاع عن الوطن والمواطن.

تدعو الحركة الجميع إلى التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها.”

تعمل الحركة عبر القنوات القانونية والمؤسسية لمواجهة الشائعات.