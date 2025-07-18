سفير السودان بالقاهرة يستقبل وفد اتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد من رجال الأعمال في مقر السفارة الجديد بالقاهرة الجديدة

استقبل السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي، وفد اتحاد اصحاب العمل السوداني وعدد من رجال الأعمال وذلك في مقر السفارة الجديد بالقاهرة الجديدة. حضر اللقاء الفريق ركن/ ياسر محمد عثمان – مدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ، والسفير/ عمر الفاروق سيد كامل – نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من الدبلوماسيين بالسفارة.

وعبر السفير عدوي عن سعادته بمبادرة الاتحاد ورجال الأعمال السودانيين بالزيارة، مشيداً بمواقف قطاع الأعمال الداعمة لمعركة الكرامة والدولة بمختلف مؤسساتها، مجدداً تقدير السفارة لوقوفهم ودعمهم المستمر لمساعي حشد الدعم لانجاح مرحلة اعادة الإعمار.

وقدم السفير عدوي تنويراً حول رؤية السفارة في رفع مستوى جودة خدماتها سيما القنصلية عبر تعزيز الاستجابة لمشاريع الأتمتة والبوابة الرقمية وتأمين تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة بما يتماشى مع الرؤى الاستشرافية للبعثة والمجازة من وزارة الخارجية.

وجدد السفير عدوي التأكيد على أن البعثة تركز في تحركاتها على تنشيط الملف الاقتصادي واستكشاف كافة الفرص والمجالات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار.

وقدم السفير عدوي عرضاً مرئياً تناول خطة البعثة الاقتصادية في إطار الموجهات العامة ورؤيتها الاستشرافية الشاملة، وفي ضوء ما تلمسته من فرص للتعاون الثنائي مع مصر أو في الإطار متعدد الأطراف عبر الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة و دول التمثيل غير المقيم.

وجدد السفير عدوي التأكيد على ضرورة استمرارية التنسيق بين البعثة واتحاد اصحاب العمل لاستكشاف مزيد من الفرص والآفاق التجارية والاقتصادية بين السودان ومصر، مؤكداً دعم البعثة لمساعي تسهيل عمل رجال الأعمال السودانيين في مصر، مشيداً بالتنسيق الفاعل بين البعثة وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جانبه، طمأن الفريق ركن/ ياسر محمد عثمان – مدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ، بسير خطط وبرامج تأهيل كافة المعابر والمنافذ الحدودية بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز لدور المعابر في حركة التجارة بين السودان ودول الجوار.

وثمن السفير عدوي شراكة السودان مع جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، مؤكدا أنها تصب في صالح عملية اعادة الإعمار. وأكد السفير عدوي متابعة البعثة لقرار مجلس وزراء النقل العرب في دورته ٣٧ بتكليف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدراسة حول إنشاء المناطق اللوجيستية على الحدود السودانية، مؤكداً أن الاكاديمية قد أعدت الدراسة وسيتم رفعها للدورة ٣٨ لمجلس وزراء النقل العرب نهاية العام الجاري.

وثمن وفد الاتحاد ورجال الأعمال في مداخلاتهم جهود السفارة في تسهيل عملهم بجمهورية مصر العربية الشقيقة وضمان إسهام أكبر في عملية إعادة الإعمار، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع السفارة من خلال عقد سلسلة من الفعاليات الاقتصادية التي تخاطب الأجندة الوطنية حول إعادة الإعمار.