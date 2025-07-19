السفير السوداني بالقاهرة يستقبل الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج

استقبل الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي- سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية بمكتبه في مقر السفارة بالقاهرة الجديدة، السيد الدكتور/ عبدالرحمن سيد أحمد – الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية ولقاءاته مع مختلف اطياف ومكونات الجالية السودانية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وثمن السفير عدوي جهود الجهاز في تعزيز الاستفادة من الطاقات والخبرات والكفاءات السودانية في الخارج.

من جانبه ، اشاد السيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بجهود السفارة في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة منها وتواصلها المستمر مع الوجود السوداني في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجدد السفير عدوي شكر البعثة على اضطلاع الجهاز بدوره في دعم مساعي ترتيب وتنظيم الوجود السوداني في الخارج، مؤكداً على استمرارية التنسيق بين السفارة والجهاز في كل ما من شأنه تعزيز الوجود السوداني في جمهورية مصر العربية واستدامة إسهاماته في القضايا الوطنية.

حضر اللقاء السفير/ أنور محمد – مدير ادارة القنصليات وشؤون الجاليات بوزارة الخارجية والدكتور/ حسن بابكر – مدير إدارة الجاليات بجهاز المغتربين، وعدد من الدبلوماسيين بسفارة السودان بالقاهرة.