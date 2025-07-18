سياسية
كامل إدريس يقف على أحوال المواطنين بمنطقة الجيلي شمالي بحري
وقف رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، على أحوال المواطنين بمنطقة الجيلي شمالي مدينة بحري بولاية الخرطوم الجمعة، مبديًا تفاعله مع هموم وقضايا أهل المنطقة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبذل أقصى مجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وبادل رئيس الوزراء المواطنين التحايا وسط تفاعل وهتافات من المواطنين ابرزها (جيش واحد شعب واحد) وهتافات تعبر عن الدعم والمساندة لرئيس الوزراء لإنجاز مهامه في إدارة الدولة.
وعبر المواطنون عن ارتياحهم برؤية رئيس الوزراء بين المواطنين، معبرين عن تفاؤلهم بنجاح رئيس الوزراء في مساعيه للنهوض بالبلاد وتحقيق الإستقرار وبناء دولة ديمقراطية قوية.
سونا