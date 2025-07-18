كامل إدريس يقف على أحوال المواطنين بمنطقة الجيلي شمالي بحري

وقف رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، على أحوال المواطنين بمنطقة الجيلي شمالي مدينة بحري بولاية الخرطوم الجمعة، مبديًا تفاعله مع هموم وقضايا أهل المنطقة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبذل أقصى مجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب.