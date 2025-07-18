والي الخرطوم: وضعنا خطة تأمينية تضم كل الأجهزة الأمنية لحفظ الامن بالولاية

إكتملت اليوم عمليات تأهيل مسجد الخرطوم الكبير وعودته لأداء الصلوات وأدي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه صلاة الجمعة بحضورأعضاء حكومة الولاية وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلماء الدين وممثلي الطرق الصوفية وتجارالسوق العربي بالخرطوم وذلك ضمن برنامج الأعمار الذي تتبناه ولاية الخرطوم باعتماد المساجد الكبيرة كأولوية

ودعا سيادته لدى مخاطبته المصلين لفتح جميع المساجد إذ لا تزال الكثير منها مغلقا وضرورة إعمارها بالصلوات معلنا عن افتتاح مسجد فاروق ومسجد بحري الكبير خلال الأيام القادمة.

وقال ان الولاية وعبر لجنة الأمن وضعت خطة كبري لتأمين الولاية والقضاء على كل من يهدد ويروع أمن المواطن بمشاركة كل القوات الأمنية وتأمين بيئة الأسواق وأضاف ان المواطن موعود مع واقع مغاير يشعر فيه بالأمان

إمام وخطيب المسجد تناول فضل الأمن والأمان الذي تحقق بولاية الخرطوم ومعظم ارجاء البلاد وقال المساجد هي التي تقود مسيرة المجتمع نحو الخير والصلاح وأضاف ان ماتعرضت له البلاد فهو ابتلاء وعلينا أن نصبر على الابتلاء بمزيد من الاهتمام والتمسك بقيمنا الدينية والاجتماعية التي جبلنا عليها وان نشكر الله على نعمة الإيمان محييا قادة البلاد الذين قادوا ويقودون أصعب المعارك التي تمضي في كل يوم الي نصر وفتح.

المدير العام للشئون الدينية دكتور طارق عبدالله قال بأن المساجد هي التي تقود مسيرة المجتمع نحو الخير والسلام وقال المسجد الكبير هو رمزيه دينيه وله تاريخه الضارب في الجذور وتجاوز أكثر من مائة عام وارتبط كل اهل الخرطوم به محييا حكومة ولاية الخرطوم التي إهتمت بدور العبادة التي بدأت بها مسيرة الأعمار والتعافي

وقال عاد المسجد بعد أن شهد تعميرا لكل بنياته التي دمرتها المليشيا المتمردة وعادت الخدمات من المياه والكهرباء واصحاح البيئه من حوله