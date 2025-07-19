جابر : التحدي الأكبر كان طرد الدعم السريع من الخرطوم

قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق إبراهيم جابر، إن التحدي الأكبر كان يتمثل في طرد قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتركز على مواجهة تحديات تجهيز الخدمات وإعادتها.

وأوضح في تصريحات لـ العربية/الحدث اليوم السبت، أن الخرطوم كانت الأكثر تضرراً من الخراب، مؤكداً أنه تم وضع خطة لتسريع عودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأشار جابر إلى أن الجهود تتركز حالياً على إصلاح قطاعات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس.

كما أكد أنه سيتم التعامل بحزم مع حاملي السلاح غير المقنن، مشدداً على أن السلطات ستتخذ إجراءات بحق كل من لم يسلم سلاحه طوعاً.

السيطرة على الخرطوم

يذكر أن الجيش السوداني أكمل سيطرته على العاصمة الخرطوم في مايو/أيار الماضي، وأخرج قوات الدعم السريع، وذلك بعد معارك طاحنة.

وأعلن الجيش السوداني، في 28 مارس/آذار الماضي، إكمال سيطرته على الخرطوم والخرطوم بحري. ومع دخول الحرب عامها الثالث، يبدو واضحاً أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً بفرض سيطرتها على معظم الولايات التي سبق وانسحبت منها لصالح قوات الدعم السريع.

العربية نت