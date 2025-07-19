قوات درع السودان تعرب عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائدها كيكل

أعربت قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش، عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائدها أبوعاقلة كيكل.

وقالت في بيان، إن القرار فشل في تقديم أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد “كيكل” أو قواته، نتيجة لاعتماده على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية للدعم السريع، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي تجاوز مبدأ التناسب في الإجراءات باتهام “كيكل” فيما لم يصدر أي إجراء ضد جرائم الدعم السريع.

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