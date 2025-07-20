ثقافة وفنون

بجوار السيارة الحمراء.. شاهد مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

2025/07/20
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شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على ميوقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وخطفت مي عمر أنظار جمهورها بإطلالة لافتة بجانب سيارتها، مرتديه فستان طويل باللون البيج المشجر، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

اختارت مي عمر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد مي عمر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

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صدى البلد

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