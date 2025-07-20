قفلت التعليقات.. شاهد ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة جريئة على الشاطئ

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورًا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية.

وأثارت ميريام فارس، الجدل بإطلالة جذابة وجريئة على الشاطيء مرتديه كاش مايوة مكشوف لتبرز جمال أنوثتها.

وكانت قد كشفت الفنانة ميريام فارس سبب إغلاق خاصية التعليقات على حسابها الرسمي على انستجرام.

وقالت ميريام فارس عبر لقاء ببرنامج et بالعربي : الموضوع يطول شرحه، بس باختصار أنا حبيت أبعد عن هذه اللعبة كلها، ودائرة التعليقات.

صدى البلد